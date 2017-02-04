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ПСЖ на выезде одолел «Дижон»

Матч: ДижонДижон1 : 3ПСЖПСЖ
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 23:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 23-го тура чемпионата Франции ПСЖ в гостях обыграл «Дижон». Ранее «Монако» разгромил «Ниццу».

Дижон, стадион «Гастон Жерар»

«Дижон» - ПСЖ – 1:3 (1:1)
Голы: Таварес 31Моура 29, Силва 81, Кавани 84.

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