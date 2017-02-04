ПСЖ на выезде одолел «Дижон»
Вчера, 23:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 23-го тура чемпионата Франции ПСЖ в гостях обыграл «Дижон». Ранее «Монако» разгромил «Ниццу».
Дижон, стадион «Гастон Жерар»
«Дижон» - ПСЖ – 1:3 (1:1)
Голы: Таварес 31 – Моура 29, Силва 81, Кавани 84.
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