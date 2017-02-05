Панюков: «Могу ли вернуться в Россию? Я хочу играть»
Сегодня, 00:27 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Российский нападающий Андрей Панюков прокомментировал расторжение контракта с «Брагой».
«Хотел бы играть на более высоком уровне. Во второй команде играют совсем молодые ребята. В первой же „Браге“ сменилось руководство, и там свои проблемы.
Какие есть варианты? Жду решения вопроса. Возможно ли возвращение в Россию? Я хочу играть».
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