Панюков: «Могу ли вернуться в Россию? Я хочу играть»

Российский нападающий Андрей Панюков прокомментировал расторжение контракта с «Брагой».

«Хотел бы играть на более высоком уровне. Во второй команде играют совсем молодые ребята. В первой же „Браге“ сменилось руководство, и там свои проблемы.

Какие есть варианты? Жду решения вопроса. Возможно ли возвращение в Россию? Я хочу играть».