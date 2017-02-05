Рейтинг@Mail.ru

Панюков: «Могу ли вернуться в Россию? Я хочу играть»

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Россия: игроки, Брага, Панюков Андрей
Сегодня, 00:27 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Российский нападающий Андрей Панюков прокомментировал расторжение контракта с «Брагой».

«Хотел бы играть на более высоком уровне. Во второй команде играют совсем молодые ребята. В первой же „Браге“ сменилось руководство, и там свои проблемы.

Какие есть варианты? Жду решения вопроса. Возможно ли возвращение в Россию? Я хочу играть».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
14:43 Радослав Ковач: «Дзюба - мой сынок!» 74
13:28 Фарфан: «Болельщики „Локомотива“ увидят мое желание и забудут о Самедове» 48
08:23 Агент: «Антону Миранчуку предложили контракт, который здравомыслящий человек не подпишет» 22
07:57 Дмитрий Комбаров: «Чувствую себя так, будто мне 18 лет» 26
07:19 Видео Дзюба: «Запомнил всех, кто ударил! Особенно Могилевец лютый» 51
05:19 Канунников: «Многое потерял за три месяца восстановления от травмы» 3
03 февраля 2017
23:55 Луческу объяснил, почему назначил Дзюбу капитаном «Зенита» 107
20:47 Яровинский: «ЦСКА давно ввёл потолок зарплат» 20
20:40 А. Кержаков: «Кому-то нужна почва для склок вокруг меня» 24
Вадим Багров
Дзюба и другие подлинные капитаны клубов РФПЛ
После ставки Зенита» на Дзюбу «Соккер.ру» вспоминает о капитанах, ведь они отвечают за командный дух. Как думаете, в вашем клубе повязка у подходящего лидера?
Комментариев: 30
все материалы по этой теме
Турниры