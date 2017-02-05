Венгер: «Бельерин был без сознания»
Сегодня, 10:43 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал состояние Эктора Бельерина, который получил травму головы в столкновении с Маркосом Алонсо во время поединка с «Челси» (1:3).
«Бельерин был без сознания. Он не знал результат матча и не видел тот момент, когда был забит первый гол. Судьи стали более сурово относиться к подкатам, но не обращают внимания на удары локтем. И это не только в матче с „Челси“. А ведь травма головы куда опаснее, чем повреждение ноги».
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А происходит так потому что чувствуют, что лидер - он же тренер - нихрена не лидер, а нытик, который ищет оправдания каждый раз, вместо того чтобы как мужик просто промолчать и признать свое поражение, длящееся десятилетиями...но Арсен слаб для этого, поэтому и Арсенал слаб, команда притворяется сильной, но вселенную не обманешь,слабый никогда не будет чемпионом, француз заразил команду очень тяжелой болезнью, от которой теперь будет очень сложно избавиться...
Арсенал получил на первых минутах ,конечно тяжело отыгрываться,понятно счто Челси в таком случае будет ярче атаковать
Но в первом голе красная и дисква
Но справедливости ради-Арс играл мертвецки в сравнении с Челси и вот результат