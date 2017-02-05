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Венгер: «Бельерин был без сознания»

Матч: ЧелсиЧелси3 : 1АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Венгер Арсен , Бельерин Эктор
Сегодня, 10:43 | Источник: ФК "Арсенал" Лондон | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал состояние Эктора Бельерина, который получил травму головы в столкновении с Маркосом Алонсо во время поединка с «Челси» (1:3).

«Бельерин был без сознания. Он не знал результат матча и не видел тот момент, когда был забит первый гол. Судьи стали более сурово относиться к подкатам, но не обращают внимания на удары локтем. И это не только в матче с „Челси“. А ведь травма головы куда опаснее, чем повреждение ноги».

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