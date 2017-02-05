Венгер: «Бельерин был без сознания»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал состояние Эктора Бельерина, который получил травму головы в столкновении с Маркосом Алонсо во время поединка с «Челси» (1:3).

«Бельерин был без сознания. Он не знал результат матча и не видел тот момент, когда был забит первый гол. Судьи стали более сурово относиться к подкатам, но не обращают внимания на удары локтем. И это не только в матче с „Челси“. А ведь травма головы куда опаснее, чем повреждение ноги».