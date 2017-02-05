«Атлетико» готов выложить 60 млн фунтов за Санчеса

СМИ продолжают сватать чилийского нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Атлетико». По слухам, клуб из Мадрида готов выложить за игрока 60 млн фунтов. Санчес рассматривается «матрасниками» в качестве замены Антуану Гризманну, который, скорее всего, летом уйдет в МЮ. Ранее сообщалось, что зарплата Санчеса в Испании может составить 220 тысяч фунтов в неделю. В «Арсенале» он зарабатывает порядка 130 тысяч. Контракт Санчеса с лондонцами рассчитан до лета 2018 года.