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«Атлетико» готов выложить 60 млн фунтов за Санчеса

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Атлетико М, Санчес Алексис
Сегодня, 12:30 | Источник: Skysports.com | Фото: ФК "Арсенал" | Редакция: Дмитрий Кристя

СМИ продолжают сватать чилийского нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Атлетико». По слухам, клуб из Мадрида готов выложить за игрока 60 млн фунтов. Санчес рассматривается «матрасниками» в качестве замены Антуану Гризманну, который, скорее всего, летом уйдет в МЮ. Ранее сообщалось, что зарплата Санчеса в Испании может составить 220 тысяч фунтов в неделю. В «Арсенале» он зарабатывает порядка 130 тысяч. Контракт Санчеса с лондонцами рассчитан до лета 2018 года.

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