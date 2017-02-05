Бензема раздумывает над уходом из «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассматривает возможность ухода из клуба по окончании текущего сезона. Источник из окружения футболиста сообщает, что французу кажется, будто его цикл игры в Мадриде подходит к концу. Футболист полагает, что летом для него лучшим вариантом станет поиск нового клуба.

В этом сезоне Бензема провел 15 матчей в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.