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Бензема раздумывает над уходом из «Реала»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Бензема Карим
Сегодня, 12:44 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассматривает возможность ухода из клуба по окончании текущего сезона. Источник из окружения футболиста сообщает, что французу кажется, будто его цикл игры в Мадриде подходит к концу. Футболист полагает, что летом для него лучшим вариантом станет поиск нового клуба.

В этом сезоне Бензема провел 15 матчей в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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