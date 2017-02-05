Бензема раздумывает над уходом из «Реала»
Сегодня, 12:44 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Реала» Карим Бензема рассматривает возможность ухода из клуба по окончании текущего сезона. Источник из окружения футболиста сообщает, что французу кажется, будто его цикл игры в Мадриде подходит к концу. Футболист полагает, что летом для него лучшим вариантом станет поиск нового клуба.
В этом сезоне Бензема провел 15 матчей в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
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