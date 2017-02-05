«Милан» - «Сампдория»: стартовые составы
Сегодня, 13:42 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 23-го тура Серии А «Милан» - «Сампдория».
«Милан»: Доннарумма, Куцка, Сапата, Палетта, Романьоли, Пашалич, Соса, Бертолаччи, Сусо, Бакка, Деулофеу.
«Сампдория»: Вивиано, Бережински, Сильвестре, Шкриньяр, Реджини, Баррето, Торрейра, Прат, Бруно Фернандес, Квальярелла, Муриэль.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В прошлом туре «Милан» проиграл «Удинезе» (1:2).
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