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«Милан» - «Сампдория»: стартовые составы

Матч: МиланМилан0 : 0СампдорияСампдория
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 13:42 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 23-го тура Серии А «Милан» - «Сампдория».

«Милан»: Доннарумма, Куцка, Сапата, Палетта, Романьоли, Пашалич, Соса, Бертолаччи, Сусо, Бакка, Деулофеу.

«Сампдория»: Вивиано, Бережински, Сильвестре, Шкриньяр, Реджини, Баррето, Торрейра, Прат, Бруно Фернандес, Квальярелла, Муриэль.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре «Милан» проиграл «Удинезе» (1:2).

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