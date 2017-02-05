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Ультрас «Райо Вальекано» собрали досье на Зозулю

Соккер.Ру // Испания. Сегунда 2016/2017, Заграница: события, Райо Вальекано, Бетис, Зозуля Роман
Сегодня, 14:23 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Ультрас «Райо Вальекано» собрали девятистраничное досье на нападающего «Бетиса» Романа Зозулю, который все еще может стать игроком «пчел». В частности, в этом досье указывается на связь Зозули с украинским батальоном «Азов», принимающим участие в конфликте на Востоке Украины. 

Напомним, что «Райо» арендовал Зозулю у «Бетиса», однако переход сорвали фанаты клуба. По их мнению, украинец придерживается нацистских взглядов. Накануне стало известно, что форвард еще может перейти в стан «пчел», он сообщит о своем решении завтра.

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