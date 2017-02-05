Ультрас «Райо Вальекано» собрали досье на Зозулю
Сегодня, 14:23 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Ультрас «Райо Вальекано» собрали девятистраничное досье на нападающего «Бетиса» Романа Зозулю, который все еще может стать игроком «пчел». В частности, в этом досье указывается на связь Зозули с украинским батальоном «Азов», принимающим участие в конфликте на Востоке Украины.
Напомним, что «Райо» арендовал Зозулю у «Бетиса», однако переход сорвали фанаты клуба. По их мнению, украинец придерживается нацистских взглядов. Накануне стало известно, что форвард еще может перейти в стан «пчел», он сообщит о своем решении завтра.
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