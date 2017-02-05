Колкер, которым интересуется «Локомотив», задержан за пьяный дебош

Защитник КПР Стивен Колкер, которым активно интересуется «Локомотив», угодил в неприятную историю. Лондонская полиция арестовала футболиста за пьяный дебош. Колкер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросал в людей различные предметы на одной из местных ж/д станций. Кроме того, он даже пытался ударить человека по голове временным заградительным барьером.

В конечном итоге Колкер признал свою вину. Футбоилст заплатит штраф. Добавим, что в 2011 году он также был оштрафован за нарушение общественного порядка.