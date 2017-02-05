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Колкер, которым интересуется «Локомотив», задержан за пьяный дебош

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: события, Локомотив М, КПР, Колкер Стивен
Сегодня, 16:40 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник КПР Стивен Колкер, которым активно интересуется «Локомотив», угодил в неприятную историю. Лондонская полиция арестовала футболиста за пьяный дебош. Колкер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросал в людей различные предметы на одной из местных ж/д станций. Кроме того, он даже пытался ударить человека по голове временным заградительным барьером.

В конечном итоге Колкер признал свою вину. Футбоилст заплатит штраф. Добавим, что в 2011 году он также был оштрафован за нарушение общественного порядка.

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