МЮ потеряет более 85 млн фунтов, если клуб снова не попадёт в Лигу чемпионов

Непопадание в Лигу чемпионов по итогам сезона сулит «Манчестер Юнайтед» серьезные финансовые потери.

Сообщается, что манкунианский клуб недосчитается 85 млн фунтов, если снова не сумеет отобраться в главный клубный турнир Европы.

Контракт со спортивной компанией Adidas включает в себя пункт, при котором «красные дьяволы» получат на 22.5 млн фунтов меньше, если клуб на протяжении двух сезонов подряд не достигнет группового этапа Лиги чемпионов.

Кроме того, МЮ недополучит 60 млн фунтов с телевизионных прав от трансляции матчей Лиги чемпионов и призовых от участия в турнире.

Еще 3 млн фунтов клуб может потерять в связи с тем, что стоимость билетов в ВИП-ложи стадиона будет снижена, если клуб не сумеет финишировать в топ-4.