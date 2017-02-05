МЮ потеряет более 85 млн фунтов, если клуб снова не попадёт в Лигу чемпионов
Сегодня, 17:35 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Непопадание в Лигу чемпионов по итогам сезона сулит «Манчестер Юнайтед» серьезные финансовые потери.
Сообщается, что манкунианский клуб недосчитается 85 млн фунтов, если снова не сумеет отобраться в главный клубный турнир Европы.
Контракт со спортивной компанией Adidas включает в себя пункт, при котором «красные дьяволы» получат на 22.5 млн фунтов меньше, если клуб на протяжении двух сезонов подряд не достигнет группового этапа Лиги чемпионов.
Кроме того, МЮ недополучит 60 млн фунтов с телевизионных прав от трансляции матчей Лиги чемпионов и призовых от участия в турнире.
Еще 3 млн фунтов клуб может потерять в связи с тем, что стоимость билетов в ВИП-ложи стадиона будет снижена, если клуб не сумеет финишировать в топ-4.
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— В Германии "Бавария" оформляет чемпионство фактически уже летом. Они просто забирают у "Боруссии" лучших игроков каждый год. Левандовски, Гетце и Хуммельс один за другим проследовали из Дортмунда в Мюнхен. Но здесь не Германия. Игра "МЮ" изменилась после выхода на пенсию сэра Алекса Фергюсона. Это новый футбол. Как вы думаете, я могу сейчас купить у "Тоттенхэма" двух игроков, чтобы "убить" эту команду? Нет. То же самое справедливо по отношению к "Арсеналу" и "Челси". Вы больше не можете ослаблять своих конкурентов. Раньше считалось, что если один большой клуб стал сильнее, другой понес потерю, - цитирует Моуринью The Telegraph.
лучше б о четвёртом месте думал трепло...второй клуб с немерянными бабками сливает)
Но даже если МЮ попадет в ТОП-4, то закончится все максимум проигрышем в 1/8 плей-офф.
А третий сезон в любой команде для "Обыкновенного" уже критический - это статистика.
манюня через ле будет пытаться попасть но их ушатают еще до финала)