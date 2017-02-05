Игорь Денисов заключил полноценный контракт с «Локомотивом»
Сегодня, 18:32 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Руководитель пресс-службы «Локомотива» Андрей Бодров сообщил о том, что «железнодорожники» подписали полноценный контракт с полузащитником Игорем Денисовым:
«Игорь Денисов подписал контракт с „Локомотивом“, теперь он полноценный игрок „Локо“. Тренерский штаб и руководство клуба довольны игрой Денисова. Мы уверены, что кроме „Локо“ он поможет также и сборной России на предстоящих турнирах».
Напомним, что хавбек перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Динамо».
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