Игорь Денисов заключил полноценный контракт с «Локомотивом»

Руководитель пресс-службы «Локомотива» Андрей Бодров сообщил о том, что «железнодорожники» подписали полноценный контракт с полузащитником Игорем Денисовым:

«Игорь Денисов подписал контракт с „Локомотивом“, теперь он полноценный игрок „Локо“. Тренерский штаб и руководство клуба довольны игрой Денисова. Мы уверены, что кроме „Локо“ он поможет также и сборной России на предстоящих турнирах».

Напомним, что хавбек перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Динамо».