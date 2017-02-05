Рейтинг@Mail.ru

Тульский «Арсенал» обыграл «Радник» из Боснии и Герцеговины в контрольной встрече

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Арсенал Т, Радник Биелина
Сегодня, 19:18 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В товарищеском поединке тульский «Арсенал» переиграл клуб из Боснии и Герцеговины «Радник Биелина».

«Арсенал» – «Радник Биелина» – 1:0 (1:0)
Гол: Власов 5.

«Арсенал»:  Габулов, Комбаров (Хагуш 85), Денисов, Беляев, Иванов, Вергара, Власов (Аджоев 56), Горбатенко, Берхамов (Стеклов 82), Бурмистров, Расич (Шевченко 85).
Главный тренер: Сергей Кирьяков.

Предупреждение: Власов 43.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:41 «Анжи» проиграл «Вардару» в контрольной встрече 3
Вчера
22:38 Матч «Анжи» с «Элязыгспором» был прерван из-за потасовки 73
18:13 «Оренбург» проиграл «Словацко» в контрольном матче 8
03 февраля 2017
23:58 «Зенит» проведёт третьи сборы в Бельгии 4
22:49 «Краснодар» сыграл вничью с «Видеотоном» 7
22:00 «Зенит» в контрольном матче проиграл «Спарте» 357
19:44 «Терек» обыграл «Зброевку» в контрольном матче 17
19:41 «Ростов» сыграл вничью во втором контрольном матче за день 10
18:22 «Локомотив» в контрольном матче обыграл «Видеотон» 16
17:40 «Ростов» сыграл вничью со «Шкендией» 19
все материалы по этой теме
Турниры