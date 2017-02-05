Тульский «Арсенал» обыграл «Радник» из Боснии и Герцеговины в контрольной встрече
Сегодня, 19:18 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В товарищеском поединке тульский «Арсенал» переиграл клуб из Боснии и Герцеговины «Радник Биелина».
«Арсенал» – «Радник Биелина» – 1:0 (1:0)
Гол: Власов 5.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров (Хагуш 85), Денисов, Беляев, Иванов, Вергара, Власов (Аджоев 56), Горбатенко, Берхамов (Стеклов 82), Бурмистров, Расич (Шевченко 85).
Главный тренер: Сергей Кирьяков.
Предупреждение: Власов 43.
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