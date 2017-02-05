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«Локомотив» уступил японскому клубу «Сенан Бельмаре» в товарищеском матче

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Локомотив М
Сегодня, 19:32 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

«Локомотив» на зимнем сборе в Испании проиграл японскому клубу «Сенан Бельмаре».

«Локомотив» – «Сенан Бельмаре» – 0:2 (0:0)

«Локомотив»: Гильерме (Коченков 46), Янбаев (Ротенберг 46), В.Денисов (Маргасов 46), Михалик (Лапшов 46), Чорлука (Касаев 46), Пейчинович (Ндинга 46), И.Денисов (Миранчук 46), Фарфан (Натхо 46), Коломейцев (Галанин 46), Баринов (Галаджан 46), Майкон (Лысов 46).
Главный тренер: Юрий Семин.

Предупреждения: Баринов 42. Галаджан 64.

Напомним, что «железнодорожники» подписали полноценный контракт с полузащитником Игорем Денисовым.

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