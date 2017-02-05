МЮ разгромил «Лестер»
В поединке 24-го тура АПЛ «Лестер» был на своем поле бит «Манчестер Юнайтед».
Лестер, стадион «Кинг Пауэр»
«Лестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3 (0:2)
Голы: Мхитарян 42, Ибрагимович 44, Мата 49.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Дринкуотер, Ндиди, Марез, Муса (Кинг 46), Варди, Окадзаки (Грэй 46).
Главный тренер: Клаудио Раньери.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Байи, Рохо (Блинд 46), Валенсия, Мхитарян, Погба, Эррера, Мата (Феллаини 77), Рэшфорд (Янг 83), Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Предупреждения: Дринкуотер 5, Мата 28, Фукс 40, Эррера 55, Погба 56, Де Хеа 88.
Судья: Энтони Тэйлор.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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02.02.2017, 01:22
сегодня мы все дужно болели за халл,потом за лестер будем топить
где этот ЧУРБАН???
С победой, ребята! Завтра дата трагедии, а сегодня день, когда кучу лет назад многие Малыши Басби сыграли свой последний ответный матч против Црвены Звезды в Югославии. На следующий день они погибли...
Молодцы, надеюсь больше не будет таких ошибок, как в прошлых матчах