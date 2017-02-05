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МЮ разгромил «Лестер»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити0 : 3Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 24-го тура АПЛ «Лестер» был на своем поле бит «Манчестер Юнайтед».

Лестер, стадион «Кинг Пауэр»

«Лестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3 (0:2)
Голы: Мхитарян 42, Ибрагимович 44, Мата 49.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Дринкуотер, Ндиди, Марез, Муса (Кинг 46), Варди, Окадзаки (Грэй 46).
Главный тренер: Клаудио Раньери.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Байи, Рохо (Блинд 46), Валенсия, Мхитарян, Погба, Эррера, Мата (Феллаини 77), Рэшфорд (Янг 83), Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Дринкуотер 5, Мата 28, Фукс 40, Эррера 55, Погба 56, Де Хеа 88.

Судья: Энтони Тэйлор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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