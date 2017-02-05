Египет - Камерун: стартовые составы
Сегодня, 21:28 | Источник: Guardian.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на финальный матч Кубка Африканских Наций между сборными Египта и Камеруна.
Египет: Эль-Хадари, Эль-Мохамади, Хегази, Габр, Фатхи, Хамед, Эль-Ненни, Варда, Саид, Трезеге, Салах.
Камерун: Ондоа, Фай, Тейку, Нгадеу-Нгаджуи, Ойонго, Сиани, Джум, Бассогог, Зуа, Тамбе, Муканджо.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что накануне бронзовым призером турнира стала сборная Буркина-Фасо.
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