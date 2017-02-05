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Египет - Камерун: стартовые составы

Матч: ЕгипетЕгипет1 : 0КамерунКамерун
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Сегодня, 21:28 | Источник: Guardian.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на финальный матч Кубка Африканских Наций между сборными Египта и Камеруна. 

Египет: Эль-Хадари, Эль-Мохамади, Хегази, Габр, Фатхи, Хамед, Эль-Ненни, Варда, Саид, Трезеге, Салах.

Камерун: Ондоа, Фай, Тейку, Нгадеу-Нгаджуи, Ойонго, Сиани, Джум, Бассогог, Зуа, Тамбе, Муканджо.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что накануне бронзовым призером турнира стала сборная Буркина-Фасо.

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