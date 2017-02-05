Агуэро: «Эти три месяца я должен помогать команде, а дальше посмотрим»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, потерявший место в стартовом составе «горожан», готов помогать команде, выходя на замену:

«Раздумываю ли я над уходом из команды? Нет, нет. Эти три месяца я должен помогать команде как только могу.

А дальше уже посмотрим, как клуб решит поступить со мной.

У меня есть три месяца, чтобы стараться изо всех сил помочь команде, а там уже будет видно.

Порой такое случается. Когда вы сидите на скамейке запасных, то должны ждать, пока вам предоставят шанс».