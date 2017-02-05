Агуэро: «Эти три месяца я должен помогать команде, а дальше посмотрим»
Сегодня, 22:14 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, потерявший место в стартовом составе «горожан», готов помогать команде, выходя на замену:
«Раздумываю ли я над уходом из команды? Нет, нет. Эти три месяца я должен помогать команде как только могу.
А дальше уже посмотрим, как клуб решит поступить со мной.
У меня есть три месяца, чтобы стараться изо всех сил помочь команде, а там уже будет видно.
Порой такое случается. Когда вы сидите на скамейке запасных, то должны ждать, пока вам предоставят шанс».
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