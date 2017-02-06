Купер: «Я проиграл ещё один финал»

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал поражение от Камеруна (1:2) в финале Кубка Африки.

«Я хочу поздравить Камерун. Мне не грустно из-за очередного поражения в финале. Я только жалею, что не удалось порадовать египетский народ. Я снова уступил в финале. Не скажу, что привык, но все же».

Отметим, что Купер проиграл пять финалов в своей тренерской карьере.