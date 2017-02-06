Купер: «Я проиграл ещё один финал»
Сегодня, 08:07 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал поражение от Камеруна (1:2) в финале Кубка Африки.
«Я хочу поздравить Камерун. Мне не грустно из-за очередного поражения в финале. Я только жалею, что не удалось порадовать египетский народ. Я снова уступил в финале. Не скажу, что привык, но все же».
Отметим, что Купер проиграл пять финалов в своей тренерской карьере.
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Лига чемпионов (2000, 2001хВаленсия)
Кубок Греции (2010хАрис)
Неплохой послужной список из проигранных финалов. Не самый везучий тренер. Всего два трофея - два суперкубка Испании, с Мальоркой и Валенсией.
Удачи в дальнейшем. В Египте получается неплохо.