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Купер: «Я проиграл ещё один финал»

Матч: ЕгипетЕгипет1 : 2КамерунКамерун
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: мнение, Купер Эктор
Сегодня, 08:07 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал поражение от Камеруна (1:2) в финале Кубка Африки.

«Я хочу поздравить Камерун. Мне не грустно из-за очередного поражения в финале. Я только жалею, что не удалось порадовать египетский народ. Я снова уступил в финале. Не скажу, что привык, но все же».

Отметим, что Купер проиграл пять финалов в своей тренерской карьере.

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