Клозе: «Меня звали в дортмундскую „Боруссию“»
Сегодня, 09:52 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов
Тренер сборной Германии Мирослав Клозе признался, что мог оказаться в дортмундской «Боруссии» перед завершением карьеры.
«Я разговаривал с наставником „Боруссии“ Томасом Тухелем. Он хотел меня подписать в 2015 году. Но я решил не делать этого в итоге. Конечно, мне однажды хочется снова оказаться в Бундеслиге, когда я стану лицензированным тренером. Чемпионат Германии должен быть моей целью».
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