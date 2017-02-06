Клозе: «Меня звали в дортмундскую „Боруссию“»

Тренер сборной Германии Мирослав Клозе признался, что мог оказаться в дортмундской «Боруссии» перед завершением карьеры.

«Я разговаривал с наставником „Боруссии“ Томасом Тухелем. Он хотел меня подписать в 2015 году. Но я решил не делать этого в итоге. Конечно, мне однажды хочется снова оказаться в Бундеслиге, когда я стану лицензированным тренером. Чемпионат Германии должен быть моей целью».