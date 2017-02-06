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Клозе: «Меня звали в дортмундскую „Боруссию“»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Боруссия Д, Клозе Мирослав
Сегодня, 09:52 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Тренер сборной Германии Мирослав Клозе признался, что мог оказаться в дортмундской «Боруссии» перед завершением карьеры.

«Я разговаривал с наставником „Боруссии“ Томасом Тухелем. Он хотел меня подписать в 2015 году. Но я решил не делать этого в итоге. Конечно, мне однажды хочется снова оказаться в Бундеслиге, когда я стану лицензированным тренером. Чемпионат Германии должен быть моей целью».

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