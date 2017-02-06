Мхитарян: «МЮ не впервые с лёгкостью меняет схему»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян отметил, что в матче чемпионата Англии с «Лестером» (3:0), где он открыл счет, его команда проявила тактическую гибкость.

«Мы говорили об этом перед матчем. Тренер показал нам, как изменить схему, и мы сделали это, выполнили его установку. Причем это не что-то новое для нас. Мы подобное делали в нынешнем сезоне несколько раз довольно легко».