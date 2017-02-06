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Мхитарян: «МЮ не впервые с лёгкостью меняет схему»

Матч: Лестер СитиЛестер Сити0 : 3Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Мхитарян Генрих
Сегодня, 09:57 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян отметил, что в матче чемпионата Англии с «Лестером» (3:0), где он открыл счет, его команда проявила тактическую гибкость.

«Мы говорили об этом перед матчем. Тренер показал нам, как изменить схему, и мы сделали это, выполнили его установку. Причем это не что-то новое для нас. Мы подобное делали в нынешнем сезоне несколько раз довольно легко».

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