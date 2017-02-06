«Динамо» погасило долг перед Погребняком
Сегодня, 10:43 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о запрете на регистрацию новичков из-за долга по зарплате перед нападающим Павлом Погребняком.
«Запрет будет снят, как только мы решим некоторые спорные моменты, связанные с Павлом Погребняком. Что же касается долгов по зарплате, то они погашены, в том числе и перед Погребняком».
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Лучше сделать так, чтобы он ушел из команды, даже если за это придется заплатить.