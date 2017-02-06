«Динамо» погасило долг перед Погребняком

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о запрете на регистрацию новичков из-за долга по зарплате перед нападающим Павлом Погребняком.

«Запрет будет снят, как только мы решим некоторые спорные моменты, связанные с Павлом Погребняком. Что же касается долгов по зарплате, то они погашены, в том числе и перед Погребняком».