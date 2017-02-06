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«Динамо» погасило долг перед Погребняком

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: игроки, Динамо М, Погребняк Павел
Сегодня, 10:43 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о запрете на регистрацию новичков из-за долга по зарплате перед нападающим Павлом Погребняком.

«Запрет будет снят, как только мы решим некоторые спорные моменты, связанные с Павлом Погребняком. Что же касается долгов по зарплате, то они погашены, в том числе и перед Погребняком».

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