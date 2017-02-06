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Гвардиола: «„Монако“ показывает удивительный футбол»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Монако, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 10:57 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил восхищение игрой «Монако», с которым его клубу предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Эта команда забивает много голов, она сильна физически, показывает удивительный футбол. Похоже, мне придется усиленно погонять своих футболистов в спортзал, чтобы соответствовать уровню „Монако“ в этом плане»

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