Гвардиола: «„Монако“ показывает удивительный футбол»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил восхищение игрой «Монако», с которым его клубу предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Эта команда забивает много голов, она сильна физически, показывает удивительный футбол. Похоже, мне придется усиленно погонять своих футболистов в спортзал, чтобы соответствовать уровню „Монако“ в этом плане»