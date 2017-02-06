Рейтинг@Mail.ru

Хавбек «Краснодара» Каборе - в символической сборной Кубка Африканских Наций-2017

Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: игроки, Краснодар, Камерун, Сенегал, Буркина-Фасо, Египет, Гана, ДР Конго, Ондоа Фабрис, Хегази Ахмед, Нгадеу-Нгаджуи Майкл, Каборе Шарль, Амарти Даниэль, Бассогог Кристиан, Траоре Бертран, Атсу Кристиан, Салах Мохамед, Кабананга Жуниор
Сегодня, 13:30 | Источник: cafonline.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Краснодара» и сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе попал в символическую команду Кубка Африканских Наций-2017.

Символическая сборная Кубка Африканских Наций-2017:

Голкипер: Фабрис Ондоа (Камерун)

Защитники: Моду Кара Мбоджи (Сенегал), Ахмед Хегази (Египет), Майкл Нгадеу-Нгаджуи (Камерун)

Полузащитники: Шарль Каборе (Буркина-Фасо), Даниэль Амарти (Гана), Бертран Траоре (Буркина-Фасо), Кристиан Атсу (Гана), Мохамед Салах (Египет)

Нападающие: Кристиан Бассогог (Камерун), Жуниор Кабананга (ДР Конго).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:52 Клозе: «Меня звали в дортмундскую „Боруссию“» 2
01:00 Фото Бассогог, за которым следит «Локомотив», - лучший игрок Кубка Африканских Наций 20
Вчера
Александр Чистяков
Футболисты-гении: Муму, бразильский язык и судья-скандинав
Александр Кержаков собирается развеять миф о глупых футболистах, а «Соккер.ру» бросает вызов форварду «Зенита»! Посмотрим на игроков, попадавших в глупые ситуации.
Комментариев: 27
20:35 Фото Ибрагимович установил рекорд Премьер-Лиги 34
17:10 Жезус вошёл в историю «Манчестер Сити» 16
16:46 Фото «Барселона» поздравила Неймара с 25-летием 54
Александр Чистяков
100 голов «Монако». Короли эффективности
После победы «Монако» над «Ниццей» и выхода монегасков на чистое первое место в Лиге 1 «Соккер.ру» приглядывается к команде Леонарду Жардима, чья крутость зашкаливает.
Комментариев: 6
15:00 Дуглас Коста: «В Мюнхене я не чувствую себя абсолютно счастливым» 16
13:16 «Севилья» - «Вильярреал»: стартовые составы 3
11:23 Моуриньо: «Я не могу вычеркнуть из паспорта Кэррика 5 лишних лет» 7
все материалы по этой теме
Турниры