Хавбек «Краснодара» Каборе - в символической сборной Кубка Африканских Наций-2017

Александр Кержаков собирается развеять миф о глупых футболистах, а «Соккер.ру» бросает вызов форварду «Зенита»! Посмотрим на игроков, попадавших в глупые ситуации.

После победы «Монако» над «Ниццей» и выхода монегасков на чистое первое место в Лиге 1 «Соккер.ру» приглядывается к команде Леонарду Жардима, чья крутость зашкаливает.