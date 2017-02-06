Хавбек «Краснодара» Каборе - в символической сборной Кубка Африканских Наций-2017
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: игроки, Краснодар, Камерун, Сенегал, Буркина-Фасо, Египет, Гана, ДР Конго, Ондоа Фабрис, Хегази Ахмед, Нгадеу-Нгаджуи Майкл, Каборе Шарль, Амарти Даниэль, Бассогог Кристиан, Траоре Бертран, Атсу Кристиан, Салах Мохамед, Кабананга Жуниор
Сегодня, 13:30 | Источник: cafonline.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Краснодара» и сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе попал в символическую команду Кубка Африканских Наций-2017.
Символическая сборная Кубка Африканских Наций-2017:
Голкипер: Фабрис Ондоа (Камерун)
Защитники: Моду Кара Мбоджи (Сенегал), Ахмед Хегази (Египет), Майкл Нгадеу-Нгаджуи (Камерун)
Полузащитники: Шарль Каборе (Буркина-Фасо), Даниэль Амарти (Гана), Бертран Траоре (Буркина-Фасо), Кристиан Атсу (Гана), Мохамед Салах (Египет)
Нападающие: Кристиан Бассогог (Камерун), Жуниор Кабананга (ДР Конго).
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Александр Кержаков собирается развеять миф о глупых футболистах, а «Соккер.ру» бросает вызов форварду «Зенита»! Посмотрим на игроков, попадавших в глупые ситуации.
20:35 Фото Ибрагимович установил рекорд Премьер-Лиги 34
16:46 Фото «Барселона» поздравила Неймара с 25-летием 54
Александр Чистяков
После победы «Монако» над «Ниццей» и выхода монегасков на чистое первое место в Лиге 1 «Соккер.ру» приглядывается к команде Леонарду Жардима, чья крутость зашкаливает.
Или войдите через