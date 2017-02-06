«Ювентус» интересуется Лаказеттом
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лион, Ювентус, Лаказетт Александр
Сегодня, 15:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Ювентус», по слухам, рассматривает возможность приобретения нападающего «Лиона» Александра Лаказетта.
Контракт 25-летнего француза с «ткачами» рассчитан до 2019 года, однако накануне форвард лично заявил, что грядущим летом ему будет полезно сменить обстановку, перебравшись в другой клуб.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Лаказетт принял участие в 19 поединках, в которых отметился 18 забитыми мячами.
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