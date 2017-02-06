«Ювентус» интересуется Лаказеттом

«Ювентус», по слухам, рассматривает возможность приобретения нападающего «Лиона» Александра Лаказетта.

Контракт 25-летнего француза с «ткачами» рассчитан до 2019 года, однако накануне форвард лично заявил, что грядущим летом ему будет полезно сменить обстановку, перебравшись в другой клуб.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Лаказетт принял участие в 19 поединках, в которых отметился 18 забитыми мячами.