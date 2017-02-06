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Фернандеш: «Черевченко ничего не решал - только подчинялся Смородской»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Локомотив М, Черевченко Игорь , Фернандеш Мануэл
Сегодня, 15:39 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о своем конфликте с бывшим наставником команды Игорем Черевченко.

«В первый год я забил 7 голов, стал лучшим бомбардиром команды, мы выиграли Кубок России – при чем тут какая-то адаптация? Ваш футболист сразу забивает голы, становится одним из лидеров, но во втором сезоне не получает шанса. Почему?

Лучше узнайте у Ольги Смородской, Кирилла Котова и Игоря Черевченко. Хотя последнего можете не спрашивать, он вообще ничего не решал. Даже объяснить не мог, почему не играю. Нет, ну ты подойди и скажи: „Мануэл, это ты делаешь неправильно, прибавляй“ или „Мне не нравится твоя физическая форма“. Да что угодно сделай, чтобы игрок что-то понял. Ольга и Кирилл тоже молчали, не хотели разговаривать. У меня нет даже идеи, почему.

Это, наверное, тип характера. У человека должна быть гордость, свое мнение, но Черевченко делал только то, что ему говорят, просто подчинялся Смородской. Я не удивился, что он сам ушел из команды, когда узнал о ее увольнении. С ним, повторю, было не о чем разговаривать, он ничего не решал, только выполнял команды»

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