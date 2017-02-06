Фернандеш: «Черевченко ничего не решал - только подчинялся Смородской»
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о своем конфликте с бывшим наставником команды Игорем Черевченко.
«В первый год я забил 7 голов, стал лучшим бомбардиром команды, мы выиграли Кубок России – при чем тут какая-то адаптация? Ваш футболист сразу забивает голы, становится одним из лидеров, но во втором сезоне не получает шанса. Почему?
Лучше узнайте у Ольги Смородской, Кирилла Котова и Игоря Черевченко. Хотя последнего можете не спрашивать, он вообще ничего не решал. Даже объяснить не мог, почему не играю. Нет, ну ты подойди и скажи: „Мануэл, это ты делаешь неправильно, прибавляй“ или „Мне не нравится твоя физическая форма“. Да что угодно сделай, чтобы игрок что-то понял. Ольга и Кирилл тоже молчали, не хотели разговаривать. У меня нет даже идеи, почему.
Это, наверное, тип характера. У человека должна быть гордость, свое мнение, но Черевченко делал только то, что ему говорят, просто подчинялся Смородской. Я не удивился, что он сам ушел из команды, когда узнал о ее увольнении. С ним, повторю, было не о чем разговаривать, он ничего не решал, только выполнял команды»
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Мне просто интересно,если бы Цска лидировал на 5очков от Зенита-изменились бы твои тайные предпочтения-вот главный вопрос,на который не узнать ответа-так как ситуация другая)
Более смешно, что новый директор Локомотива с ходу занялся этим же, иначе бешеный контракт мертвого пенсионера Фарфана не объяснишь, как хорошим процентом на личный счет Геркуса.
Впрочем, это норма для РПЛ.
Не удивлюсь, если окажется, что Черевченко ее дальний родственник
То есть Смородская фактически была главным тренером: формировала состав, рулила трансферами, выстраивала тренировочный процесс.
Локо взял кубок при Червиченко-Смородской
Вывод: Баба у руля команды выиграла больше титулов чем спартачек за 14 лет.
С чем собственно и поздравляю команды нерезиновки.
но и без выноса было всё ясно(((