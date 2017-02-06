ПСЖ рассматривает возможность приобретения у «Ман Сити» Агуэро
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в сферу трансферных интересов ПСЖ.
28-летний аргентинец является лучшим бомбардиром «горожан» в нынешнем сезоне с 18 голами во всех турнирах, однако в последних матчах форвард перестал попадать в стартовый состав команды, проиграв конкуренцию новичку Габриэлю Жезусу.
Контракт Агуэро с манкунианским клубом рассчитан до 2020 года, однако можно не сомневаться, что нападающий захочет сменить клубную прописку, если ему не удастся вернуть свое место в стартовом составе «горожан».
Стоит отметить, что приоритетной целью ПСЖ в летнее трансферное окно будет нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, однако, если французскому клубу не удастся переманить в свои ряда чилийца, то они переключатся на кандидатуру Агуэро.
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