ПСЖ рассматривает возможность приобретения у «Ман Сити» Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в сферу трансферных интересов ПСЖ.

28-летний аргентинец является лучшим бомбардиром «горожан» в нынешнем сезоне с 18 голами во всех турнирах, однако в последних матчах форвард перестал попадать в стартовый состав команды, проиграв конкуренцию новичку Габриэлю Жезусу.

Контракт Агуэро с манкунианским клубом рассчитан до 2020 года, однако можно не сомневаться, что нападающий захочет сменить клубную прописку, если ему не удастся вернуть свое место в стартовом составе «горожан».

Стоит отметить, что приоритетной целью ПСЖ в летнее трансферное окно будет нападающий «Арсенала» Алексис Санчес, однако, если французскому клубу не удастся переманить в свои ряда чилийца, то они переключатся на кандидатуру Агуэро.