Робби Кин тренируется с клубом из ОАЭ
Сегодня, 17:43 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Лучший бомбардир в истории сборной Ирландии Робби Кин может продолжить карьеру в Эмиратах.
36-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента после того, как истек срок действия его контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси», тренируется с клубом «Аль-Ахли».
Ранее форвард сообщал, что имеет предложения из Чемпионшипа.
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