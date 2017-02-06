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Робби Кин тренируется с клубом из ОАЭ

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Аль-Ахли, Кин Робби
Сегодня, 17:43 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Лучший бомбардир в истории сборной Ирландии Робби Кин может продолжить карьеру в Эмиратах.

36-летний футболист, находящийся в статусе свободного агента после того, как истек срок действия его контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси», тренируется с клубом «Аль-Ахли».

Ранее форвард сообщал, что имеет предложения из Чемпионшипа.

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