«Краснодар» в контрольном матче разгромил южнокорейский «Сувон»
Сегодня, 20:00 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном матче на сборе в Испании «Краснодар» не оставил шансов южнокорейскому клубу «Сувон».
Марбелья, муниципальный стадион
«Сувон» – «Краснодар» – 0:3 (0:3)
Голы: Классон 13, Смолов 24, Подберезкин 36.
«Краснодар» (стартовый состав): Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Шишкин, Подберезкин, Газинский, Классон, Вандерсон, Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
Ранее «горожане» уступили пражской «Славии».
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