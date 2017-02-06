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«Краснодар» в контрольном матче разгромил южнокорейский «Сувон»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Краснодар, Сувон Самсунг
Сегодня, 20:00 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В контрольном матче на сборе в Испании «Краснодар» не оставил шансов южнокорейскому клубу «Сувон».

Марбелья, муниципальный стадион

«Сувон» – «Краснодар» – 0:3 (0:3)
Голы: Классон 13, Смолов 24, Подберезкин 36.

«Краснодар» (стартовый состав): Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Шишкин, Подберезкин, Газинский, Классон, Вандерсон, Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.

Ранее «горожане» уступили пражской «Славии».

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