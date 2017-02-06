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Агент: «Переход Зозули в третий клуб? ФИФА по-любому откажет»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Скандалы, Бетис, Райо Вальекано, Зозуля Роман
Сегодня, 22:37 | Источник: segodnya.ua | Редакция: Сергей Иванов

Агент форварда «Бетиса» Романа Зозули Владимир Кузьменко считает, что его клиенту будет сложно сыграть до конца сезона из-за срыва перехода в «Райо Вальекано» по причине протестов со стороны болельщиков. Следующий переход стал бы третьим в сезоне для Зозули, что запрещено регламентом ФИФА.

«Зарплату клубы будут платить ему пополам, как было прописано в арендном соглашении. Переход в третий клуб? Если бы это зависело только от руководства Ла Лиги, такое разрешение было бы давно получено. Но в данном случае окончательное решение принимает ФИФА. А там не считают наш случай форс-мажорным, и от них по-любому будет получен отказ.

Однако еще остаются юридические лазейки для того, чтобы найти для него третий клуб, где бы он смог играть. Поэтому адвокаты работают и пытаются сделать все возможное. У нас еще есть время до конца этого месяца».

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