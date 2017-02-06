Петраков: «„Томи“ Риера нужен. Главное, чтобы клубу открыли заявку»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков отметил, что хочет сохранить в команде испанского полузащитника Альберта Риеру.

«Альберт – игрок, который прошел хорошие клубы. Конечно, 34 года – это не оптимальный возраст, но, в принципе, сейчас он выглядит достойно. Лишь бы его согласие было, а я за то, чтобы он остался в команде. Он достаточно хорошо влияет на молодых как на поле, так и вне его. Нам такой игрок необходим.

Мы с ним разговаривали, мы познакомились осенью, он приезжал на смотрины. Думаю, у него желание есть. Главное – открыть заявку».