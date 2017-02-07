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Раньери запретил игрокам «Лестера» есть бургеры

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Лестер Сити, Раньери Клаудио
Сегодня, 11:38 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери всеми возможными способами пытается реанимировать «лис», которые, будучи действующими чемпионами Англии, находятся лишь в 1 пункте от зоны вылета.

Сообщается, что итальянский специалист запретил своим подопечным есть куриные бургеры - традиционную трапезу игроков «Лестера» после игр.

По слухам, данное решение было с разочарованием встречено футболистами клуба, которым было предложено заменить бургеры пастой.

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