Раньери запретил игрокам «Лестера» есть бургеры

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери всеми возможными способами пытается реанимировать «лис», которые, будучи действующими чемпионами Англии, находятся лишь в 1 пункте от зоны вылета.

Сообщается, что итальянский специалист запретил своим подопечным есть куриные бургеры - традиционную трапезу игроков «Лестера» после игр.

По слухам, данное решение было с разочарованием встречено футболистами клуба, которым было предложено заменить бургеры пастой.