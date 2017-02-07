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Аджоев: «„Арсенал“ принял решение расстаться с 14 игроками, они не сделают нас сильнее»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Арсенал Т
Сегодня, 12:07 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал зимнюю трансферную кампанию клуба:

«Перед зимним трансферным окном в составе было 30 человек, в отношении 14 из них было принято решение расстаться. Подготовительный период после Нового года они начали проходить с молодежной командой, а теперь тренируются в „Арсенале-2“. Надеюсь, до закрытия трансферного окна мы сможем со всеми мирно расстаться. Это не значит, что они в чем-то виноваты, — просто на наш взгляд они не смогут помочь клубу стать сильнее. По большинству из этих футболистов у нас имеются предложения, в основном из ФНЛ.

За счет них мы разгружаем зарплатную ведомость и имеем возможность пригласить новых футболистов, то есть на трансферы у нас было ровно 0 рублей. Все, кроме Федерико Расича, то есть шесть из семи новичков, играют или в недалеком прошлом играли за свои сборные. На этом трансферная кампания не закончена, „Арсенал“ до закрытия окна будет искать еще одного нападающего и левого полузащитника».

Напомним, что накануне «Арсенал» обыграл боснийский «Радник» в контрольной встрече.

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