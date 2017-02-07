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Срна: «Модрич - лучший полузащитник в мире. Не один из лучших, а лучший»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Модрич Лука, Срна Дарио
Сегодня, 13:46 | Источник: sport.hrt.hr | Редакция: Антон Белюсь

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна считает своего соотечественника Луку Модрича, выступающего за «Реал», лучшим полузащитником в мире:

«Лука Модрич является лучшим полузащитником в мире на данный момент. Не одним из лучших, а лучшим. Он демонстрирует лучший футбол в своей карьере.

„Реал“ - большой клуб, но без Модрича у „сливочных“ сразу же начнутся проблемы».

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