Срна: «Модрич - лучший полузащитник в мире. Не один из лучших, а лучший»
Сегодня, 13:46 | Источник: sport.hrt.hr | Редакция: Антон Белюсь
Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна считает своего соотечественника Луку Модрича, выступающего за «Реал», лучшим полузащитником в мире:
«Лука Модрич является лучшим полузащитником в мире на данный момент. Не одним из лучших, а лучшим. Он демонстрирует лучший футбол в своей карьере.
„Реал“ - большой клуб, но без Модрича у „сливочных“ сразу же начнутся проблемы».
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Хотя бы сказал бы,что это мое мнение,но утверждает,как Бундестиам.
Умных футболистов,как Кержаков,Зидан,Платини мало