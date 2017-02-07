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Брозович пропустит от четырех до шести недель

Матч: ЮвентусЮвентус1 : 0ИнтернационалеИнтернационале
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Брозович Марсело
Сегодня, 19:42 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович получил травму пальца ноги во время последнего матча «нерадзурри» против «Ювентуса» (0:1). Обследование показало, что у игрока сломан безымянный палец на правой ноге. Таким образом, хорват будет вынужден пропустить от четырех до шести недель.

В этом сезоне Брозович провел 15 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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