Брозович пропустит от четырех до шести недель
Сегодня, 19:42 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Интера» Марсело Брозович получил травму пальца ноги во время последнего матча «нерадзурри» против «Ювентуса» (0:1). Обследование показало, что у игрока сломан безымянный палец на правой ноге. Таким образом, хорват будет вынужден пропустить от четырех до шести недель.
В этом сезоне Брозович провел 15 матчей в Серии А, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
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