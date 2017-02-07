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«Рома» - «Фиорентина»: стартовые составы

Матч: РомаРома0 : 0ФиорентинаФиорентина
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Обнародованы стартовые составы команд на поединок 23-го тура Серии А «Рома» - «Фиорентина».

«Рома»: Щесны, Фасио, Рюдигер, Эмерсон, Манолас, Наингголан, Стротман, де Росси, Бруно Перес, Джеко, Эль-Шаарави.

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Оливера, Родригес, Астори, Бадель, Санчес, Валеро, Весино, Бернардески, Кьеза, Эль-Бабакар.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Напомним, «Роме» не поможет Мохамед Салах, который получил отдых после Кубка Африканских Наций.

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