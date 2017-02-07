«Рома» - «Фиорентина»: стартовые составы
Матч: Рома0 : 0Фиорентина
Идет первый тайм
Сегодня, 21:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на поединок 23-го тура Серии А «Рома» - «Фиорентина».
«Рома»: Щесны, Фасио, Рюдигер, Эмерсон, Манолас, Наингголан, Стротман, де Росси, Бруно Перес, Джеко, Эль-Шаарави.
«Фиорентина»: Тэтэрушану, Оливера, Родригес, Астори, Бадель, Санчес, Валеро, Весино, Бернардески, Кьеза, Эль-Бабакар.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Напомним, «Роме» не поможет Мохамед Салах, который получил отдых после Кубка Африканских Наций.
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Вадим Багров
Перес поссорился с Ла Лигой и напомнил о закрытой Суперлиге. «Соккер.ру» объясняет, почему такие угрозы – блеф и шантаж со стороны «Реала», «Баварии» или «Ювентуса».
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Forza Milan!
Лелька за Рому!
Верить ли мне глазам???
ПрЫвет, чисто меркантильный интерес - во втором круге у нас календарь жестяная жесть, не хочется второй год подряд сидеть без еврокубков.