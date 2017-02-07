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«Монако» добыл выездную победу над «Монпелье»

Матч: МонпельеМонпелье1 : 2МонакоМонако
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:53 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 24-го тура Лиги 1 «Монако» оказался сильнее «Монпелье».

Монпелье, «Стад де ля Моссон».

«Монпелье» - «Монако» - 1:2 (0:2)
Голы: Хилтон 47Глик 16, Мбаппе 20.

«Монпелье»: Журдран, Хилтон, Руссийон, Мукиеле, Покорны, Будебуз, Иконе (Камара 62), Долли (Ласн 81), Силла, Мбенза (Мунье 25), Скири.
Главный тренер: Жан-Луи Гассе.

«Монако»Субашич, Глик, Менди, Сидибе (Туре 57), Жемерсон, Бакайоко, Моутинью, Лемар, Бернарду Силва (Фалькао 81), Мбаппе, Жермен (Фабиньо 49).
Главный тренер: Леонарду Жардим.

Предупреждения: Силла 15, Менди 72, Жемерсон 82.

Удаление: Жемерсон 88.

Судья: Микаэль Лесаж.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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