«Монако» добыл выездную победу над «Монпелье»
В матче 24-го тура Лиги 1 «Монако» оказался сильнее «Монпелье».
Монпелье, «Стад де ля Моссон».
«Монпелье» - «Монако» - 1:2 (0:2)
Голы: Хилтон 47 — Глик 16, Мбаппе 20.
«Монпелье»: Журдран, Хилтон, Руссийон, Мукиеле, Покорны, Будебуз, Иконе (Камара 62), Долли (Ласн 81), Силла, Мбенза (Мунье 25), Скири.
Главный тренер: Жан-Луи Гассе.
«Монако»: Субашич, Глик, Менди, Сидибе (Туре 57), Жемерсон, Бакайоко, Моутинью, Лемар, Бернарду Силва (Фалькао 81), Мбаппе, Жермен (Фабиньо 49).
Главный тренер: Леонарду Жардим.
Предупреждения: Силла 15, Менди 72, Жемерсон 82.
Удаление: Жемерсон 88.
Судья: Микаэль Лесаж.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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