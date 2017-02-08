Писарев возглавил нижегородский «Олимпиец»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев возглавил «Олимпиец» из Нижнего Новгорода. Под его руководством команда 9 февраля отправится на первый тренировочный сбор в Ессентуки.

Футбольный клуб «Олимпиец» основан в 2015 году. В сезоне-2016/17 команда выступает во втором дивизионе зоны «Урал-Поволжье». Там она занимает второе место, уступая лидеру «Зенит-Ижевск» четыре очка.

Последним местом работы Николая Писарева была молодежная сборная России, которую он тренировал в период с 2010 по 2015 годы и с 2016 года. Кроме того, Писарев занимал пост спортивного директора РФС, который покинул 31 января. Напомним, российский специалист был близок к тому, чтобы возглавить сборную Беларуси.