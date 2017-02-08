Писарев возглавил нижегородский «Олимпиец»
Соккер.Ру // Россия. Второй дивизион. Урал-Поволжье 2016/2017, Отставки и назначения, Олимпиец, Писарев Николай
Сегодня, 01:33 | Источник: ФК "Олимпиец" | Редакция: Павел Молочный
Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев возглавил «Олимпиец» из Нижнего Новгорода. Под его руководством команда 9 февраля отправится на первый тренировочный сбор в Ессентуки.
Футбольный клуб «Олимпиец» основан в 2015 году. В сезоне-2016/17 команда выступает во втором дивизионе зоны «Урал-Поволжье». Там она занимает второе место, уступая лидеру «Зенит-Ижевск» четыре очка.
Последним местом работы Николая Писарева была молодежная сборная России, которую он тренировал в период с 2010 по 2015 годы и с 2016 года. Кроме того, Писарев занимал пост спортивного директора РФС, который покинул 31 января. Напомним, российский специалист был близок к тому, чтобы возглавить сборную Беларуси.
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