Спаллетти: «„Рома“ должна верить в чемпионство до самого конца»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды над «Фиорентиной» (4:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии:

«В этом году хороший чемпионат. Кроме нас, на чемпионство претендуют „Ювентус“ и „Наполи“. Мы должны верить в успех до самого конца, потому что есть еще много туров и возможны сюрпризы. Но если соперники будут допускать ошибки, то мы должны ими воспользоваться».