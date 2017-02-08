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Спаллетти: «„Рома“ должна верить в чемпионство до самого конца»

Матч: РомаРома4 : 0ФиорентинаФиорентина
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: тренеры, Спаллетти Лучано
Сегодня, 03:53 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды над «Фиорентиной» (4:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии:

«В этом году хороший чемпионат. Кроме нас, на чемпионство претендуют „Ювентус“ и „Наполи“. Мы должны верить в успех до самого конца, потому что есть еще много туров и возможны сюрпризы. Но если соперники будут допускать ошибки, то мы должны ими воспользоваться».

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