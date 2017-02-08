Президент «Атлетико»: «Уход Гризманна в „Манчестер Юнайтед“? Это маленькая команда»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Атлетико М, Ман Юнайтед, Гризманн Антуан, Симеоне Диего
Сегодня, 08:32 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на слухи о том, что нападающий «матрасников» Антуан Гризманн грядущим летом может перебраться в «Манчестер Юнайтед»:
«Возможный уход Гризманна в „Манчестер Юнайтед“? Это маленькая команда.
Я верю в силу контрактов, которые подписывают люди. Это касается Симеоне и Гризманна».
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Исключительно с благими намерениями тебе это пишу - не реагируй на провокации идиотов, жить станет значительно проще!
Удачи)
Тебя оскорбил здесь кто-то что ли?
Читаю диалоги, ты прям из штанов выпрыгиваешь, чтобы унизить оппонента. Самому не лень?)
МЮ великий клуб, чё тут спорить. Лишь президенту Атлетико он кажется "маленьким".