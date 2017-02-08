Президент «Атлетико»: «Уход Гризманна в „Манчестер Юнайтед“? Это маленькая команда»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на слухи о том, что нападающий «матрасников» Антуан Гризманн грядущим летом может перебраться в «Манчестер Юнайтед»:

«Возможный уход Гризманна в „Манчестер Юнайтед“? Это маленькая команда.

Я верю в силу контрактов, которые подписывают люди. Это касается Симеоне и Гризманна».