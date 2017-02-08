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«Крылья Советов» усилились хавбеком «Кайсериспора» Мияиловичем

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Крылья Советов, Кайсериспор, Мияилович Срджан
Сегодня, 10:24 | Источник: Твиттер ФК "Крылья Советов" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает о подписании контракта с сербским полузащитником Срджаном Мияиловичем.

До этого 23-летний хавбек выступал за турецкий «Кайсериспор», где в 15 поединках нынешнего сезона Суперлиги результативными действиями не отметился.

Добавим, что Мияилович является игроком сборной Сербии.

Напомним, что ранее самарский клуб усилился защитником Георгием Зотовым.

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