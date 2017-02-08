«Крылья Советов» усилились хавбеком «Кайсериспора» Мияиловичем

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает о подписании контракта с сербским полузащитником Срджаном Мияиловичем.

До этого 23-летний хавбек выступал за турецкий «Кайсериспор», где в 15 поединках нынешнего сезона Суперлиги результативными действиями не отметился.

Добавим, что Мияилович является игроком сборной Сербии.

Срджан Мияилович перешел в «Крылья Советов»https://t.co/zZyiuhKee0 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 8 февраля 2017 г.

Напомним, что ранее самарский клуб усилился защитником Георгием Зотовым.