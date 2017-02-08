«Крылья Советов» усилились хавбеком «Кайсериспора» Мияиловичем
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Крылья Советов, Кайсериспор, Мияилович Срджан
Сегодня, 10:24 | Источник: Твиттер ФК "Крылья Советов" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает о подписании контракта с сербским полузащитником Срджаном Мияиловичем.
До этого 23-летний хавбек выступал за турецкий «Кайсериспор», где в 15 поединках нынешнего сезона Суперлиги результативными действиями не отметился.
Добавим, что Мияилович является игроком сборной Сербии.
Напомним, что ранее самарский клуб усилился защитником Георгием Зотовым.
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Вот если бы из Кайсериспора защитник Миладин Стеванович(перешедший из Партизана) перешел в крылья,тогда другой разговор.
Во,теперь всё понятно.Миладин пришел из Партизана,а Мияилович ушел.Не ужились)))
В ОСНОВНОМ КОЗИЙ...