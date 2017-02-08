Замгубернатора Ростовской области: «Цель „Ростова“ в чемпионате - место в первой пятёрке»

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов озвучил задачи «Ростова» на нынешний сезон:

«Губернатор сформулировал задачи для команды: в чемпионате страны для нас очень важно, чтобы клуб попал в пятерку лучших команд, что касается Лиги Европы, „Ростов“ с этим составом может побороться за высокие места и, надеемся, что пройдет максимально.

Для меня было бы хорошим результатом, если бы „Ростов“ попал в четвертьфинал, но, думаю что при определенном раскладе, клуб может пройти и дальше».

Ранее Гуськов сообщил о том, что руководство области заинтересовано в том, чтобы тренер Курбан Бердыев продолжил работать в «Ростове» и после окончания сезона.