Кавани: «Вернусь ли в „Наполи“? Сейчас я им даже не нужен, настолько они сильны»

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани признался, что следит за успехами «Наполи» - своего бывшего клуба:

«Когда у меня есть такая возможность, я смотрю матчи с участием „Наполи“. Мне нравится, как они играют - шашки наголо.

По силам ли им выиграть Скудетто? Не знаю, до конца чемпионата еще много матчей. Более того, я не могу судить о силе других команд, ведь слежу только за „Наполи“.

Вернулся ли бы я в „Наполи“? Я очень счастлив в ПСЖ, но в будущем возможно все. На данный момент я им даже не нужен, настолько они сильны.

Смогут ли они побороться с „Реалом“? Почему бы и нет? Могу представить атмосферу на „Сан-Паоло“ в ответном матче. Мамма миа, у меня мурашки по коже».