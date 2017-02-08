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Кавани: «Вернусь ли в „Наполи“? Сейчас я им даже не нужен, настолько они сильны»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Наполи, Кавани Эдинсон
Сегодня, 17:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани признался, что следит за успехами «Наполи» - своего бывшего клуба:

«Когда у меня есть такая возможность, я смотрю матчи с участием „Наполи“. Мне нравится, как они играют - шашки наголо. 

По силам ли им выиграть Скудетто? Не знаю, до конца чемпионата еще много матчей. Более того, я не могу судить о силе других команд, ведь слежу только за „Наполи“.

Вернулся ли бы я в „Наполи“? Я очень счастлив в ПСЖ, но в будущем возможно все. На данный момент я им даже не нужен, настолько они сильны.

Смогут ли они побороться с „Реалом“? Почему бы и нет? Могу представить атмосферу на „Сан-Паоло“ в ответном матче. Мамма миа, у меня мурашки по коже».

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