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«Кротоне» - «Ювентус»: стартовые составы

Матч: КротонеКротоне0 : 0ЮвентусЮвентус
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на перенесенный матч 18-го тура Серии А «Кротоне» - «Ювентус».

«Кротоне»: Кордас, Рози, Чеккерини, Феррари, Месба, Сампиризи, Барберис, Капецци, Стоян, Тонев, Фальчинелли.

«Ювентус»: Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Ругани, Асамоа, Ринкон, Хедира, Пьяца, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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