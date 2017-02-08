«Кротоне» - «Ювентус»: стартовые составы
Сегодня, 19:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на перенесенный матч 18-го тура Серии А «Кротоне» - «Ювентус».
«Кротоне»: Кордас, Рози, Чеккерини, Феррари, Месба, Сампиризи, Барберис, Капецци, Стоян, Тонев, Фальчинелли.
«Ювентус»: Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Ругани, Асамоа, Ринкон, Хедира, Пьяца, Дибала, Манджукич, Игуаин.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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Закрывайте панамские счета, аха-ха)
Интеристы я знаю вы тут и латентно топите за маленький картон, аха-ха))