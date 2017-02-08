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«Краснодар» сыграл вничью с «Хаугесундом»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Краснодар, Хаугесунд
Сегодня, 19:38 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Краснодар» сыграл вничью в контрольном матче с норвежским «Хаугесундом».

«Краснодар» - «Хаугесунд» - 2:2 (0:0)
Голы: Быстров 50, Жигулев 54 — Будусон 85, Ибраим 87.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Гранквист, Рамирес (Жоаозинью 60), Назаров, Быстров, Окриашвили, Жигулев, Фомин, Комличенко, Вандерсон (Подберезкин 32. Перейра 61).

В прошлом матче «быки» разгромили «Сувон» (3:0).

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