Мхитарян: «МЮ не был клубом моей мечты, но он лучше „Боруссии“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поставил свой нынешний клуб выше, чем дортмундскую «Боруссию», где армянин выступал ранее.

«„Манчестер Юнайтед“, возможно, не был клубом моей мечты, но он был всегда одним из лучших клубов мира для меня. МЮ более великий клуб, чем „Боруссия“, все об этом знают. Это был новый вызов для меня, так что я не мог отказаться».

Ранее Мхитарян заявил, что переходил в МЮ не из-за денег.