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Кальехон: «Роналду - лучший игрок мира на данный момент»

Матч: РеалРеал-:-НаполиНаполи
Начало матча: 15.02.2017, 22:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Кальехон Хосе, Роналду Криштиану
Сегодня, 23:08 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон поделился ожиданиями от дуэли с «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Кальехон является воспитанником «сливочных», несколько лет он защищал цвета мадридского клуба.

«У меня смешанные чувства. Я рад, потому что возвращаюсь домой, но в то же время не хотел встречаться с „Реалом“ на такой ранней стадии, ведь они действующие чемпионы турнира. Уверен, это будет особенная игра. У меня остались хорошие воспоминания о тех временах, когда я вместе с „Реалом“ играл в Лиге чемпионов.

Раньше моим любимым игроком был Фигу, ведь он играл на моей позиции. Я был большим поклонником его таланта. На данный момент, я думаю, что Роналду является лучшим игроком мира. Он наиболее совершенный футболист».

Контракт Кальехона с «Наполи» рассчитан до 2020 года.

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