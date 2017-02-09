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«Лестер» вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Матч: Лестер СитиЛестер Сити3 : 1Дерби КаунтиДерби Каунти
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 01:24 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Павел Молочный

«Лестер Сити» в дополнительное время обыграл «Дерби Каунти» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Этот матч являлся переигровкой. В первой встрече действующему чемпиону АПЛ удалось уйти от поражения (2:2).

Лестер, стадион «Кинг Пауэр Уолкерс».

«Лестер Сити» - «Дерби Каунти» - 3:1 ДВ (0:0, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кинг 46, Ндиди 94, Грэй 114 – Камара 61.

«Лестер Сити»: Цилер, Беналуан, Василевски, Чилуэлл, Амарти, Менди (Ндиди 90), Кинг, Капустка (Марез 81), Олбрайтон, Грэй, Муса (Слимани 90) .
Главный тренер: Клаудио Раньери.

«Дерби Каунти»: Митчелл, Кио, Лоу, Кристи, Шекелл, Анья, Де Сарт, Блэкмэн (Наджент 82), Джонсон (Выдра 53), Камара (Рассел 74), Баттерфилд .
Главный тренер: Стив Макларен.

Предупреждения: Кристи 5, Менди 9, Муса 84.

Судья: Майк Джонс.

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