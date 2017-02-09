Тухель: «„Боруссия“ заслужила победу над „Гертой“»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над «Гертой» в 1/8 финала Кубка Германии. Основное и дополнительное время поединка завершилось ничейным счетом (1:1), и победа была добыта в серии послематчевых пенальти (3:2).

«Слова похвалы Роману Бюрки. Он отработал на каждом пенальти.

У нас было так много возможностей. Я этого не ожидал. На данном этапе команда проявляет характер, демонстрирует силу духа и качественную игру на поле. Но нам опять чего-то не хватает в завершении атак — удара, силы воли, чтобы решить все заранее.

Подчеркну, это заслуженная победа», — сказал Тухель.