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Тухель: «„Боруссия“ заслужила победу над „Гертой“»

Матч: БоруссияБоруссия1 : 1ГертаГерта
Соккер.Ру // Германия. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Тухель Томас , Бюрки Роман
Сегодня, 07:34 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над «Гертой» в 1/8 финала Кубка Германии. Основное и дополнительное время поединка завершилось ничейным счетом (1:1), и победа была добыта в серии послематчевых пенальти (3:2).

«Слова похвалы Роману Бюрки. Он отработал на каждом пенальти.

У нас было так много возможностей. Я этого не ожидал. На данном этапе команда проявляет характер, демонстрирует силу духа и качественную игру на поле. Но нам опять чего-то не хватает в завершении атак — удара, силы воли, чтобы решить все заранее.

Подчеркну, это заслуженная победа», — сказал Тухель.

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