«Арсенал» готов выложить 85 млн фунтов за Гризманна
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Арсенал, Ман Юнайтед, Гризманн Антуан
Сегодня, 08:12 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Арсенал» грядущим летом намерен побороться с «Манчестер Юнайтед» за подписание нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.
Сообщается, что «канониры» готовы раскошелиться на 85 млн фунтов - сумму, прописанную в контракте 25-летнего француза с «матрасниками» в качестве отступных, ради возможности приобрести игрока.
Стоит отметить, что данный трансфер может стать рекордным в истории «Арсенала». До этого максимальной суммой, потраченной на футболиста «канонирами», были 42.5 млн фунтов, которые лондонский клуб заплатил в 2013 году «Реалу» за хавбека Месута Озила.
Другие материалы по теме:
06:12 Слухи «Челси» заинтересовался Канселу 0
Вчера
17:35 Слухи «Реал» присматривается к Джеко 10
16:11 Слухи «Реал» вернулся к идее приобретения Де Хеа, клуб готовит предложение в размере 65 млн евро 101
11:09 Слухи Люк Шоу - на радаре у «Тоттенхэма» 11
Или войдите через