«Арсенал» готов выложить 85 млн фунтов за Гризманна

«Арсенал» грядущим летом намерен побороться с «Манчестер Юнайтед» за подписание нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

Сообщается, что «канониры» готовы раскошелиться на 85 млн фунтов - сумму, прописанную в контракте 25-летнего француза с «матрасниками» в качестве отступных, ради возможности приобрести игрока.

Стоит отметить, что данный трансфер может стать рекордным в истории «Арсенала». До этого максимальной суммой, потраченной на футболиста «канонирами», были 42.5 млн фунтов, которые лондонский клуб заплатил в 2013 году «Реалу» за хавбека Месута Озила.