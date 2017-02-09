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«Арсенал» готов выложить 85 млн фунтов за Гризманна

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Атлетико М, Арсенал, Ман Юнайтед, Гризманн Антуан
Сегодня, 08:12 | Источник: express.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

«Арсенал» грядущим летом намерен побороться с «Манчестер Юнайтед» за подписание нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

Сообщается, что «канониры» готовы раскошелиться на 85 млн фунтов - сумму, прописанную в контракте 25-летнего француза с «матрасниками» в качестве отступных, ради возможности приобрести игрока.

Стоит отметить, что данный трансфер может стать рекордным в истории «Арсенала». До этого максимальной суммой, потраченной на футболиста «канонирами», были 42.5 млн фунтов, которые лондонский клуб заплатил в 2013 году «Реалу» за хавбека Месута Озила.

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