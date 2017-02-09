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Гарсия: «Пайет - это крайне важный игрок для „Марселя“»

Матч: Олимпик МарсельОлимпик Марсель2 : 0ГенгамГенгам
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Гарсия Руди , Пайет Димитри
Сегодня, 09:07 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия похвалил новичка команды Димитри Пайета, чей гол со штрафного помог провансальцам обыграть «Генгам» в матче 24-го тура Лиги 1:

«Димитри - это крайне важный игрок для нас.

Он и Морган Сансон решили исход встречи. Один с помощью передачи, другой с помощью забитого мяча. Пайету нужно еще нащупать ритм чемпионата Франции.

Для него было полезно выйти в стартовом составе. Он очень хорошо смотрелся».

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