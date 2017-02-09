Гарсия: «Пайет - это крайне важный игрок для „Марселя“»
Сегодня, 09:07 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия похвалил новичка команды Димитри Пайета, чей гол со штрафного помог провансальцам обыграть «Генгам» в матче 24-го тура Лиги 1:
«Димитри - это крайне важный игрок для нас.
Он и Морган Сансон решили исход встречи. Один с помощью передачи, другой с помощью забитого мяча. Пайету нужно еще нащупать ритм чемпионата Франции.
Для него было полезно выйти в стартовом составе. Он очень хорошо смотрелся».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через