Гарсия: «Пайет - это крайне важный игрок для „Марселя“»

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия похвалил новичка команды Димитри Пайета, чей гол со штрафного помог провансальцам обыграть «Генгам» в матче 24-го тура Лиги 1:

«Димитри - это крайне важный игрок для нас.

Он и Морган Сансон решили исход встречи. Один с помощью передачи, другой с помощью забитого мяча. Пайету нужно еще нащупать ритм чемпионата Франции.

Для него было полезно выйти в стартовом составе. Он очень хорошо смотрелся».