Эшли Янг: «Мама отправляет мне по почте курицу»
Сегодня, 10:19 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг признался, что его мама, живя в 200-х километрах от Манчестера, высылает ему по почте его любимые блюда:
«Думаю, что пища, которая напоминает мне о детстве, похожа на ту, что является традиционной для Вест-Индии: рис с горошком, острая курица, маринованная в соусе джерк. Это потому что мои родители имеют ямайские корни.
Мама по-прежнему заботится обо мне, и чтобы я был сыт, отправляет мне такую курицу почтой в Манчестер.
Я просил маму рассказать мне рецепт и научить меня готовить это блюдо, но кулинария - это не мое».
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