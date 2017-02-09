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Эшли Янг: «Мама отправляет мне по почте курицу»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Янг Эшли
Сегодня, 10:19 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг признался, что его мама, живя в 200-х километрах от Манчестера, высылает ему по почте его любимые блюда:

«Думаю, что пища, которая напоминает мне о детстве, похожа на ту, что является традиционной для Вест-Индии: рис с горошком, острая курица, маринованная в соусе джерк. Это потому что мои родители имеют ямайские корни.

Мама по-прежнему заботится обо мне, и чтобы я был сыт, отправляет мне такую курицу почтой в Манчестер.

Я просил маму рассказать мне рецепт и научить меня готовить это блюдо, но кулинария - это не мое».

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