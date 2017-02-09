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«Ростов» сократит зарплату самым высокооплачиваемым руководителям клуба

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Финансы, Ростов
Сегодня, 11:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что в целях экономии «Ростов» сократит зарплату самым высокооплачиваемым менеджерам клуба:

«Мы оптимизируем расходы и уменьшаем зарплаты управленческого аппарата клуба. В данном случае речь идет о десяти самых высокооплачиваемых руководителях. Мы считаем, что заработные платы, которые существовали в клубе, являются слишком высокими, и на эти позиции можно подобрать специалистов с более оптимальной заработной платой.

Права игроков и тренеров защищены контрактами, и мы ни один контракт по тренерскому штабу - а это 10 человек, - ни по игрокам команды не пересмотрели в меньшую сторону, все эти контракты сохранились. Более того, мы несколько контрактов по нескольким футболистам пересмотрели в большую сторону для того, чтобы сохранить этих игроков в команде. Мы в них заинтересованы».

Ранее Гуськов озвучил задачи «Ростова» на нынешний сезон.

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