«Ростов» сократит зарплату самым высокооплачиваемым руководителям клуба
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что в целях экономии «Ростов» сократит зарплату самым высокооплачиваемым менеджерам клуба:
«Мы оптимизируем расходы и уменьшаем зарплаты управленческого аппарата клуба. В данном случае речь идет о десяти самых высокооплачиваемых руководителях. Мы считаем, что заработные платы, которые существовали в клубе, являются слишком высокими, и на эти позиции можно подобрать специалистов с более оптимальной заработной платой.
Права игроков и тренеров защищены контрактами, и мы ни один контракт по тренерскому штабу - а это 10 человек, - ни по игрокам команды не пересмотрели в меньшую сторону, все эти контракты сохранились. Более того, мы несколько контрактов по нескольким футболистам пересмотрели в большую сторону для того, чтобы сохранить этих игроков в команде. Мы в них заинтересованы».
Ранее Гуськов озвучил задачи «Ростова» на нынешний сезон.
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Еще нужно сокращать многие должности в количественном плане.
А то создали в заштатных командах структуры, как в "Реале", непонятно зачем.
Это все от того, что большинство клубов сидит на бюджете субъектов Федерации.
Вот если бы президент занимался поиском инвестором и считал деньги...
Тогда бы и не тратили бездумно огромные суммы на содержание бесполезной оравы.